Festa con quattro giornate di anticipo. Robur, promozione a portata di mano

Il campionato è quello dell’Eccellenza, ma il significato della parola ‘promozione’ è sempre lo stesso. Il fischio di inizio di Baldaccio Bruni-Siena è sempre più vicino e giorno per giorno l’adrenalina cresce, anche se il traguardo si chiama Serie D. Sì, perché a differenza dello scorso fine settimana, domenica, Magrini e i suoi ragazzi, hanno la possibilità di tagliare matematicamente il traguardo, con quattro giornate di anticipo, senza dover attendere i risultati dagli altri campi: una vittoria e nessuno potrà rimandare ulteriormente la festa. Una gran bella soddisfazione, dopo una cavalcata eccezionale, in cui i bianconeri non hanno praticamente mai vacillato, nonostante l’inizio in salita, avversarie pronte a giocare la partita della vita e campi di sabbia e fango. Hanno superato i momenti più difficili, tanto da permettersi adesso di parlare di imbattibilità come proposito alla portata. L’ultimo sforzo: non sarà facile, non lo è mai, ad Anghiari contro una squadra che, il tecnico della Baldaccio Bruni, Luca Baldolini lo ha già detto, proverà a "rovinare la festa" dei bianconeri: serviranno concentrazione e pazienza, se la gara non dovesse mettersi subito sui binari giusti. Bianchi e compagni proseguono sul campo di Uopini la preparazione della partita: mister Magrini, salvo sorprese dell’ultima ora, dovrebbe avere tutti gli uomini a disposizione, a eccezione di Cristiani e, probabilmente, di Masini, le cui condizioni vengono valutate quotidianamente. Pertanto il dubbio maggiore sulla formazione anti-Baldaccio riguarda il reparto offensivo: se Candido dovesse aver recuperato totalmente la condizione dovrebbe essere lui ad agire sulla trequarti alle spalle di Boccardi e Galligani, altrimenti il trequartista sarà Boccardi con Ricciardo o Granado al fianco di Galligani. A centrocampo, nel caso in cui Masini non dovesse farcela, dovrebbe arrivare la conferma di Hagbe (con l’impiego di Agostinone come terzino sinistro), con Lollo in cabina di regia e Bianchi dall’altra parte; in difesa, davanti a Giusti dovrebbe agire invece la coppia Achy-Cavallari – anche se non è escluso l’impiego di Biancon –, con Morosi sulla corsia mancina. Non ci saranno, domenica ad Anghiari, bianconeri squalificati.

Angela Gorellini