Festa Il Sasso Marconi sorride con Melloni

Continua, in vetta al girone B, l’avvincente duello tra Sasso Marconi e Granamica. La capolista guidata da Fabio Malaguti ha faticato più del previsto a espugnare il terreno di gioco dei romagnoli del Futball Cava Ronco, ma, grazie a una zampata del solito Melloni a dieci giri di orologio dal termine, è riuscito a portare a casa tre fondamentali punti. Alle spalle non molla il Granamica: la formazione di Davide Marchini, impegnata sul campo della Reno, ha vinto 2-1 una sfida tutt’altro che semplice. In vantaggio 2-0, il team di Minerbio si è visto riaprire la partita da Filippi, ma, nonostante un po’ di patemi finali, ha trovato una vittoria che gli permette di restare in scia, e precisamente a una sola lunghezza, dal Sasso Marconi. A completare l’ottima giornata delle bolognesi ci ha pensato il Medicina Fossatone di Giangiacomo Geraci che, tra le mura amiche, ha regolato con un roboante 4-0 il Masi Torello Voghiera guidato da Nicola Galletti. Importante successo anche per la quarta forza del campionato Castenaso: la band di Sergio Fancelli ha regolato 3-0 i romagnoli della Savignanese. A completare l’en plein di questa storica domenica bolognese ci ha poi pensato il Bentivoglio di Marco Gelli che, dopo aver cospicuamente rinforzato la squadra in questo mercato di dicembre, è stato capace di espugnare 2-0 il terreno di gioco della diretta rivale per la salvezza Vis Novafeltria.

Nel girone A, l’impresa di giornata l’ha sfiorata il Faro di Alessandro Evangelisti che, al ‘Vito Romagnoli’ di Gaggio Montano, ha impattato 1-1 contro la corazzata Virtus Castelfranco al termine di una partita che, ai punti, avrebbe meritato di vincere. Pesante sconfitta contro Nibbiano & Valtidone per lo Zola Predosa di Nicola Zecchi che, al ‘Filippetti’ di Riale, è caduto 4-0.

Nicola Baldini