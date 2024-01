Festa L’Imolese suona la carica e si rilancia

IMOLESE

3

PROGRESSO

1

IMOLESE: Laukzemis; Ale (36’st Manzoni), Dall’Osso, Ciucci (14’st Mattiolo); Garavini (43’st Brescia), Gulinatti, Vlahovic (36’st Brandi), Daffe; Capozzi (30’st Manes), Rizzi, Raffini. A disp: Adorni, Kashari, Antognoni, Diawara. All. D’Amore.

PROGRESSO: Bizzini; Biguzzi, Hasanaj, Ballanti (21’st Cocchi M.); Baccolini (36’st Dalmonte), Selleri, Corzani, Ferraresi; Carrozza (14’st Rossi), Cancello (21’st Barbieri), Matta (32’st Fridhi). A disp: Cheli, Busi, Cocchi S., Pinelli. All. Vullo.

Arbitro: Pelaia di Pavia.

Reti: 3’pt e 20’st Raffini, 42’pt Carrozza, 28’st Dall’Osso.

Note: ammoniti Selleri, Ferraresi, Gulinatti, Vullo (allenatore Progresso), Matta, Brandi; espulso Ferraresi per doppia ammonizione.

Vittoria, gol e sorriso. C’è stato tutto questo nel luminoso pomeriggio del Galli, con l’Imolese finalmente protagonista, ai danni di un Progresso che invece conferma il suo momento complicato, al quarto stop nelle ultime sette partite.

Merito di una partenza a razzo dei ragazzi di mister D’Amore, in gol dopo appena 3 minuti, a mettere subito le mani sulla partita e a riscattare al meglio il ko di una settimana fa ad Agliana, bissando il trionfo sul Mezzolara al Galli, con cui i rossoblù avevano aperto il loro 2024. Un successo chiave anche in termini di classifica, che proietta l’Imolese a 30 punti, a +6 sulla zona playout.

Approccio perfetto dei padroni di casa, in vantaggio pochi secondi dopo il fischio d’avvio di Pelaia.

Cross dalla sinistra di Garavini a baciare la testa di Raffini, che fulmina Bizzini e trova il primo gol su azione in rossoblù. Pronta la reazione del Progresso, all’8’, col mancino dell’ex Selleri che dal limite dell’area sfiora la traversa, mentre, dall’altra parte è Gulinatti, su punizione, a costringere Bizzini agli straordinari.

L’Imolese cresce con il passare dei minuti e prova a rendersi pericolosa in ripartenza, ma sono gli ospiti, più cinici, a prendersi la scena nel finale di primo tempo. Minuto 42, Carrozza si costruisce lo spazio in area per calciare, il suo sinistro a incrociare è letale per Laukzemis: 1-1.

Ospiti, però, protagonisti anche in negativo prima dell’intervallo: Ferraresi, già ammonito, frana fallosamente su Capozzi, doppio giallo e Progresso in dieci. La ripresa comincia col brivido per l’Imolese, con Laukzemis sugli scudi grazie a una doppia respinta a salvare il risultato. Superata l’ora di gioco, l’Imolese torna a riaccendersi.

A ribaltare nuovamente l’inerzia è Gulinatti, suo il bolide dai 20 metri che Bizzini non riesce a trattenere, punito sul tap-in da Raffini, che firma la doppietta (2-1).

Il tris arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Dall’Osso che si avventa sul pallone respinto dalla difesa e lo spedisce alle spalle del numero uno del Progresso.

E’ la rete che chiude i giochi e che regala ai rossoblù un finale senza patemi e una domenica nuovamente da incorniciare.