Fezzanese col Derthona. Manca la vittoria in casa

La Fezzanese oggi alle ore 15 al ‘Miro Luperi’ con il Derthona, nella 17ª giornata del girone A di serie D, vuole bissare il successo ottenuto domenica sul campo del Pontdonnaz. Arbitra Palma di Napoli con assistenti Orsini di Pontedera e Giannetti di Firenze. C’è grande fiducia nell’ambiente fezzanoto vista l’ottima prestazione effettuata in Vald’aosta. A tal proposito mister Cristiano Rolla afferma: "La settimana è stata preparata molto bene con grande impegno e concentrazione. Ci attende una sfida molto delicata contro una squadra quadrata composta da elementi di grande qualità. Veniamo da una buona prestazione fuori casa dove abbiamo ritrovato convinzione e una certa serenità nelle giocate. Cercheremo con tutte le nostre forze di ritrovare anche in casa una vittoria che manca da più di un mese". Successo casalingo che infatti manca per la compagine del presidente Arnaldo Stradini dal derby ligure con il Ligorna vinto per 2-1 in rimonta il 1 novembre. Verdi che oggi recuperano Terminello e Fiori al rientro il primo dopo aver scontato la squalifica ed il secondo dopo essere guarito dall’influenza. Mancheranno, invece, ancora lo squalificato Del Bello e gli infortunati Baudi, Salvalaggio, Selimi e Verona. Assenze pesanti per i fezzanoti, decimi in classifica, chiamati ad un difficile match con i tortonesi che li seguono a due punti. Intanto la società di Fezzano è al lavoro, in primis il vice presidente Ivan Stradini ed il direttore generale Giuseppe Celentano, vista l’apertura del mercato. La prima operazione è in uscita con la cessione del difensore Federico Magistrelli, classe 2003, alla Pontremolese in promozione toscana.

Paolo Gaeta