Fezzanese di scena a Pinerolo. Sfida delicata per la salvezza

Nel girone A di serie D entriamo nella fase decisiva dato che mancano soltanto cinque partite alla fine. Oggi alle ore 15 a Pinerolo nella 34ª giornata la Fezzanese è chiamata ad un confronto decisivo il cui risultato finale influirà notevolmente nella corsa alla salvezza. Arbitra D’Agnillo di Vasto con assistenti Manzini di Voghera e Vora di Como. La compagine del presidente Arnaldo Stradini attualmente occupa la decima posizione con sei punti di vantaggio dalla zona play-out e ben otto dai pinerolesi. Pertanto mantenere un cospicuo vantaggio come quello attuale sarebbe fondamentale per i fezzanoti che troveranno un avversario altrettanto motivato come l’undici torinese. Il quale nella gara d’andata si impose per 1-0 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana ed è pertanto in vantaggio negli scontri diretti e di conseguenza i verdi dovranno per forza di cose uscire imbattuti dal terreno piemontese. La società di Fezzano per consentire alla squadra di preparare al meglio una partita di tale importanza per il suo futuro ha deciso di partire un giorno prima, sabato. A tal proposito mister Cristiano Rolla afferma: "Il Pinerolo è una squadra giovane che soprattutto tra le mura amiche sfodera prestazioni importanti in più ha fame di punti. Dovremo fare una partita di livello tecnico alto per raccogliere punti per proseguire la striscia positiva delle ultime giornate".

La squadra è reduce da quattro risultati utili consecutivi l’ultimo dei quali è la brillante vittoria per 3-1 ottenuta al ‘Luperi’ con l’Alba ma purtroppo sarà ancora una volta priva di elementi importanti come gli infortunati Nicolini, Lunghi, Stradini e Angeletti mentre recupererà Del Bello che ha scontato la giornata di squalifica.

Paolo Gaeta