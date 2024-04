Fezzanese, è il giorno della festa. La vittoria vale la salvezza anticipata

Fezzanese

1

Pondonnaz

0

FEZZANESE: Salvalaggio, Del Bello, Stradini, Selimi, Santeramo, Cecchetti (55’ Cantatore), Giampieri (92’ Zarrouki), Bruccini, Mariotti (83’ Scarlino), Baudi (77’ Beccarelli), Fiori (62’ Lunghi). (A disp. Gaggini, Bianchi, Gabelli, Scieuzo). All. Rolla.

PONTDONNAZ: Siamatas, Nacci, Papa (72’ Rrapaj), Torromino, Doratiotto (83’ Blejdea), Argento (86’ Vitale), Sassi, Challancin, Grieco, Mendez, Cancellieri. (A disp. Piazzola, Hastings Rumoro, Cosentini, Ciocchini). All. Podestà.

Arbitro: Duranti di Trento (Irimca di Rovigo e Petarlin di Vicenza).

Rete: 66’ (rig.) Bruccini

SARZANA – Missione compiuta. E grande festa. La Fezzanese al ‘Luperi’ batte 1-0 il Pontdonnaz e conquista la salvezza matematica, infilando il settimo risultato consecutivo e la terza vittoria di fila: sale a 11 punti il vantaggio sulla zona play-out a 3 giornate dalla fine. Un risultato che premia l’ottimo lavoro svolto dalla società verde, dal mister Cristiano Rolla all’esordio in serie D e da tutti i giocatori. Un plauso va ai due più vecchi del gruppo Baudi e Bruccini che con la loro qualità e la loro esperienza hanno trascinato un gruppo di giovani. Nel finale di gara il classe 2006, Zarrouki ha fatto il suo esordio in D. Per i fezzanoti anche il record di punti conquistati (per ora) in D in una stagione: 48. La cronaca: dopo un quarto d’ora di studio Mariotti dal limite calcia di poco a lato.

Al 30’ bella conclusione al volo di Baudi che chiama Siamatas alla respinta, sulla ribattuta Del Bello calcia alto da ottima posizione. Al 47’ tiro da 20 metri di Stradini, Siamatas con una grande parata devia il pallone sulla traversa. Al 64’ Del Bello, a due passi dalla porta, mette incredibilmente fuori di testa su cross di Baudi. Passano soltanto due minuti e la Fezzanese trova il gol partita: Siamatas travolge in area Baudi ben lanciato da Del Bello ed il conseguente rigore è trasformato con freddezza e precisione da Bruccini. Al 73’ Santeramo mette a lato di poco di testa. All’88’ il neoentrato Scarlino, ben lanciato da Bruccini, impegna Siamatas. Al 91’ Grieco su punizione colpisce la traversa. Poi il fischio finale e la grande festa della Fezzanese.

Paolo Gaeta