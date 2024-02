Fezzanese gioca ad Asti. L’avversario è di qualità

"La squadra sta bene e ha lavorato con grande intensità e concentrazione. Ci aspetta una trasferta importante contro un avversario che per qualità reputo tra le prime tre del campionato". Con queste parole il mister Cristiano Rolla presenta la difficile partita che la Fezzanese è chiamata ad affrontare oggi alle ore 15 ad Asti nella 27ª giornata del girone A di serie D. Arbitra Vigo di Lodi con assistenti Nasi di Reggio Emilia e Lanfredi Sofia di Bologna. Riprende pertanto, dopo la sosta dovuta alla partecipazione della rappresentativa di serie D al ‘Torneo di Viareggio’, il campionato di serie D. Fezzanoti attualmente al decimo posto che cercheranno un risultato positivo su di un campo ostico contro un avversario di qualità collocato in ottava posizione. Compagine del presidente Arnaldo Stradini che è reduce dalla sfortunata ed immeritata sconfitta per 1-0 subita al ‘Miro Luperi’ di Sarzana nel derby ligure con l’Albenga e di conseguenza vorrà pertanto rifarsi e riprendere la sua corsa verso la salvezza. La sosta è stata molto utile per i verdi per ricaricare le pile e recuperare la forma fisica di alcuni giocatori importanti. La rosa dei calciatori a disposizione del tecnico Rolla è quasi al completo in quanto dovrebbe mancare soltanto l’infortunato Lunghi sperando che possa recuperare Cantatore. Nella gara d’andata al ‘Luperi’ il team di Fezzano si impose per 2-1 giocando una grande partita. Astigiani che nel turno scorso si sono imposti per 3-2 sul difficile terreno del Ligorna. Da segnalare che sulla panchina del Derthona farà il suo esordio il nuovo tecnico Stefano Turi che torna ad allenare dopo i due anni trascorsi alla Fezzanese.

Paolo Gaeta