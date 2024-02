Fezzanese insegue il tris. Al ’Luperi’ arriva l’Albenga

La Fezzanese vuole chiudere con un tris di vittorie una settimana intensa che l’ha vista scendere in campo tre volte in pochi giorni (così come tutte le squadre del girone A di Serie D). La compagine di Cristiano Rolla oggi alle 14.30 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana affronterà l’Albenga nella 26ª giornata, per proseguire la sua marcia dopo le vittorie con il Vado e a Borgosesia: arbitra Costa di Catanzaro, assistenti Laurieri di Matera e Nkenkeu Teulem di Parma. Fezzanoti in grande condizione psicofisica e fiduciosi di ottenere la quarta vittoria nei derby liguri dopo quelle ottenute con Ligorna, Lavagnese e Vado. La gara con gli ingauni, vittoriosi 1-0 all’andata, che si preannuncia difficile trattandosi di una squadra quadrata con la la terza miglior difesa del girone (18 gol subiti). "Sarà una sfida molto delicata – dice il tecnico Cristiano Rolla – di fronte troveremo un Albenga che rispetto al girone d’andata ha cambiato molto negli interpreti ma ha mantenute le solite caratteristiche di solidità e fisicità. Sarà fondamentale mantenere il solito atteggiamento delle ultime partite solo così si potrà ottenere un risultato importante". Fra i verdi dovrebbero mancare gli importanti Cantatore, Scarlino e Lunghi, mentre Selimi dovrebbe recuperare. Le altre partite della giornata: Alba-Vado, Chieri-Gozzano, Chisola-Vogherese, Varese-Ticino, Derthona-Lavagnese, Ligorna-Asti, Pinerolo-Bra, Pontdonnaz-Alcione Milano, Sanremese-Borgosesia.

Paolo Gaeta