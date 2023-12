Fezzanese ko con rabbia. Gozzano passa su rigore

Gozzano

2

Fezzanese

1

GOZZANO: Vagge, Santi (88’ Di Paola), Gemelli, Cento, Pennati, Pereira Lopez, Rao (85’ Di Giovanni), Ferrari, Bianchi N., Infantino (46’ Lettieri), Dalmasso (63’ Piraccini). (A disp. Del Duca, Kolpachkov, Graziano, Bullari, Sammartino). All. Schettino.

FEZZANESE: Angeletti, Guelfi (67’ Stradini), Gabelli, Terminello, Santeramo, Cecchetti (60’ Nicolini), Banti (83’ Bracco), Cantatore (85’ Scarlino), Lunghi, Bruccini, Fiori. (A disp. Gaggini, Bianchi A., Zarrouki, Mariotti). All. Rolla.

Arbitro: Rompianesi di Modena (assistenti Simona Cavallari di Ravenna e Todaro di Finale Emilia).

Reti: 1’ Rao, 30’ Bruccini, 83’ Pereira Lopez (rig.).

GOZZANO – Un discutibile rigore nel finale costa alla Fezzanese la sconfitta 2-1 a Gozzano. Sconfitta immeritata per i ragazzi di Cristiano Rolla che (benchè privi di sei titolari) hanno giocato alla pari degli avversari in una partita equilibrata e combattuta. I verdi restano comunque al decimo posto in graduatoria ma vedono diminuire a cinque punti il vantaggio dalla zona play-out. Ma i fezzanoti devono però recitare il mea culpa per aver sbagliato l’approccio alla partita, subendo gol dopo appena un minuto di gioco da un gran tiro dal limite di Rao. Al 19’ Bruccini smarca Cecchetti il cui tiro è parato da Vagge. Al 30’ ancora Bruccini (nella foto) pareggia riprendendo una respinta di Vagge su tiro ravvicinato di Lunghi. Al 38’ provvidenziale uscita di Angelettiul lanciato Pereira Lopez. Al 57’ Ferrari calcia a lato, da buona posizione, in un’azione nata da un corner.

Al 71’ bella triangolazione Bruccini-Stradini-Cantatore con tiro di quest’ultimo che, da pochi passi, calcia incredibilmente oltre la traversa. All’83’ i piemontesi tornano in vantaggio con un rigore dubbio di Pereira Lopez, l’arbitro giudica falloso un contatto in area tra Bruccini e lo stesso Pereira Lopez. All’88’ e al 91’ Gabelli su punizione impegna due volte Vagge. Al 94’ la Fezzanese reclama il rigore per una trattenuta subita in area dal neoentrato Bracco ma l’arbitro fa proseguire.

Paolo Gaeta