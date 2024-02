Fezzanese, la beffa arriva all’89’. Il pareggio sarebbe stato più giusto

Fezzanese

0

Albenga

1

FEZZANESE: Salvalaggio, Del Bello, Gabelli (68’ Stradini), Selimi, Santeramo, Nicolini, Giampieri, Bruccini, Mariotti (74’ Scarlino), Baudi (86’ Scieuzo), Fiori (57’ Beccarelli). A disp. Angeletti, Banti, Bianchi, Lazzoni, Cecchetti. All. Rolla.

ALBENGA: Salvato, Mukaj, Pellicanò (91’ Vari), Legal, La Vecchia, Berretta, Jebbar (88’ Vasiunin), Venneri, Di Stefano, Tesio, Nesci. A disp. Romano, Destito, Massoni, Martucci, Birzo, Galliani, Diagnè. All. Aiello.

Arbitro: Costa di Catanzaro (assistenti Laurieri di Matera e Nkenkeu Teulem di Parma).

Marcatore: 89’ Venneri.

SARZANA – La Fezzanese è beffata all’89’ da un cinico Albenga che si impone 1-0 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana nella ventiseiesima giornata del girone A di serie D. Risultato bugiardo che non rispecchia l’andamento di un’equilibrata gara giocata dalle contendenti sotto ritmo probabilmente entrambe stanche dai ravvicinati impegni avuti in questa settimana nella quale hanno giocato tre volte. Infatti un risultato di parità senza reti avrebbe fotografato meglio l’andamento della partita. La compagine del presidente Arnaldo Stradini, priva degli infortunati Cantatore e Lunghi, resta comunque al decimo posto ma vede abbassarsi a cinque punti il suo vantaggio dalla zona play-out.

In avvio al 4’ bello spunto di Baudi che va via sulla sinistra il cui tiro da posizione defilata è parato da Salvato. Al 17’ un avventato passaggio all’indietro di Del Bello è preda di La Vecchia che con un pallonetto, da buona posizione, calcia sopra la traversa. Al 21’ Salvalaggio para con facilità il colpo di testa di Di Stefano, solo a centro area, su cross di Nesci. Al 27’ proteste ospiti per un contatto in area tra Gabelli e Nesci. Al 37’ Salvato perde palla ma Mariotti, invece di calciare immediatamente nella porta sguarnita, cerca di servire Fiori preceduto però da un avversario. Al 54’ Pellicanò impegna dal limite Salvalaggio. Al 78’ Di Vittorio si libera bene e tira dalla distanza ma Salvalaggio para con facilità.

All’89’ il gol partita: cross da destra di Nesci per l’appena entrato Vasiunin che con una sponda di testa smarca Venneri il quale insacca con un gran destro. Il derby ligure va così agli ingauni che salgono al quinto posto scavalcando Ligorna e Bra.

Paolo Gaeta