Fezzanese, Pasqua felice. Salvezza dietro l’angolo

A cinque giornate dalla fine del campionato di Serie D, la Fezzanese comincia ad intravedere la salvezza. La compagine del tecnico Cristiano Rolla ha battuto con un secco 3-1 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana l’Alba nel turno infrasettimanale prepasquale, tre punti fondamentali in un importantissimo scontro diretto. Un successo importante e decisivo per i fezzanoti che consolidano il proprio decimo posto ed aumentano il vantaggio dalla zona playout salito a sei punti staccando, ulteriormente proprio gli albesi finiti a ben dodici lunghezze. Ha passato quindi una Pasqua serena il team di Fezzano. Cristiano Rolla è soddisfatto: "Abbiamo fatto un buon primo tempo con giocate di qualità e anche dopo il gol subito non abbiamo perso tranquillità. Nel secondo tempo invece abbiamo fatto fatica soprattutto nelle seconde palle e nella gestione della palla dove siamo stati spesso frettolosi ed imprecisi. Vittoria fondamentale per il nostro obbiettivo: ora la cosa principale sarà non abbassare l’attenzione. L’intento deve sempre essere quello di migliorarsi e raggiungere la salvezza il prima possibile. Abbiamo staccato un paio di giorni per poi iniziare a preparare al meglio la difficile trasferta di Pinerolo. Ho augurato una buona Pasqua a tutte le persone che gravitano intorno al mondo Fezzanese, una società che con grandi sforzi ci fa vivere questo privilegio".

Contro l’Alba Fezzanese trascinata dalle giocate del suo calciatore più rappresentativo, ovvero l’ex professionista Buccini, autore di una doppietta il quale colpisce anche una traversa su punizione. La terza rete nel finale porta la firma di Margotti. Ottima comunque nel complesso la prova collettiva della squadra che mancava di ben cinque giocatori importanti del valore dello squalificato Del Bello e degli infortunati Nicolini, Lunghi, Stradini e Angeletti. Il campionato riprenderà domenica 7 aprile con la disputa della trentaquattresima giornata, la Fezzanese sarà chiamata ad affrontare in un altro decisivo scontro diretto per la salvezza il Pinerolo in un’insidiosa trasferta.

Paolo Gaeta

Nelle foto (di Massimo Pasquali): due momenti del match Fezzanese-Alba