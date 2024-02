Fezzanese rivede la luce. Ma il pareggio sta stretto

Fezzanese

0

Città di Varese

0

FEZZANESE: Salvalaggio, Selimi, Stradini, Del Bello, Santeramo, Nicolini (77’ Cecchetti), Giampieri, Bruccini, Cantatore (70’ Mariotti), Baudi, Fiori (72’ Lazzoni). A disp. Angeletti, Guelfi, Gabelli, Beccarelli, Banti, Scarlino. All. Rolla.

CITTA’ DI VARESE: Ferrari, Vitofrancesco, Benaquista, Cottarelli, Molinari, Zazzi, Malinverno, Perissinotto (59’ Liberati), Stampi (46’ Ortelli), Furlan (74’ Bernacchi), Banfi (83’ Musumeci). A disp. Cassano, Pisan, Colombo, Popovchev, Settimo. All. Cotta.

Arbitro: Antonini di Rimini (Tuccillo di Pinerolo e Mulassano di Cuneo).

Note: espulso al 73’ Molinari.

SARZANA – Una bella Fezzanese non riesce a battere il Città di Varese come avrebbe meritato e si deve accontentare di un pareggio. Termina così 0-0 l’anticipo della ventottesima giornata del girone A di serie D del ‘Miro Luperi’ di Sarzana. Risultato che sta indubbiamente stretto alla compagine di Rolla, ieri priva di Lunghi infortunato, che ha dominato l’incontro non riuscendo però a segnare ma surclassando sul piano del gioco e delle occasioni da rete create un blasonato avversario attualmente al terzo posto della classifica. La prima emozione al 16’ è dei fezzanoti: Giampieri ruba palla a Cottarelli e crossa per Cantatore, ieri al rientro dopo un lungo infortunio, che calcia a lato da pochi passi. Al 23’ ancora Cantatore di testa, su cross di Fiori, impegna Ferrari. Al 27’ Stampi calcia a lato in diagonale dopo aver rubato palla a Santeramo. Al 29’ di nuovo Cantatore in semirovesciata chiama Ferrari alla parata in due tempi su cross di Fiori. Al 35’ grande parata di Ferrari su perentorio colpo di testa di Santeramo su corner di Baudi. Al 38’ sempre Baudi, servito da Cantatore, si gira in abilità ma calcia di poco a lato. Al 53’ Bruccini di testa manda di poco alto su corner di Baudi. Al 56’ gran tiro di Nicolini dal limite che sibila a lato. Al 66’ bella parata di Salvalaggio su girata di Banfi. Al 69’ Furlan coglie la traversa di testa liberato da una sponda di Banfi su corner di Vitofrancesco. Al 71’ Molinari dalla distanza impegna Salvalaggio. Al 73’ varesini in dieci a causa dell’espulsione di Molinari per doppia ammonizione che commette fallo su Nicolini. All’85’ Ferrari è bravo a respingere una potente punizione da circa 25 metri di Baudi. Due minuti dopo lo stesso Baudi calcia alto da ottima posizione su bel tocco smarcante di Mariotti. Paolo Gaeta