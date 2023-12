Fezzanese, scatto decisivo. Tre passi verso la salvezza

Pontdonnaz

1

Fezzanese

3

PONTDONNAZ: Siamatas, Nacci (54’ Grieco), Papa (54’ Nappi, poi 77’ Yoccoz), Torromino, Doratiotto, Argento, Sassi, Challancin, Mendez (46’ Villa - 77’ Cosentini), Orlando, Mazzola. (A disp. Iacobucci, Rrapaj, Graziano). All. Rossi.

FEZZANESE: Angeletti, Guelfi, Stradini, Santeramo, Gabelli, Nicolini (67’ Cantatore), Giampieri, Beccarelli, Lunghi (90’ Bracco), Bruccini, Mariotti (72’ Scarlino). (A disp. Gaggini, Bianchi, Banti, Zarrouki, Cecchetti). All. Rolla.

Arbitro: Manzini di Verona (assistenti Monardo di Bergamo e Tinelli di Treviglio).

Reti: 27’ e 85’ Lunghi, 43’ Nacci, 48’ Bruccini.

MONTJOVET (Aosta) – Vittoria fondamentale in chiave salvezza per la Fezzanese che si impone per 3-1 sul campo del fanalino di coda Pontdonnaz. D. Grande prestazione dei ragazzi di Cristiano Rolla che mancavano di ben 7 elementi giocatori (gli squalificati Terminello e Del Bello, gli infortunati Baudi, Salvalaggio, Selimi e Verona e l’influenzato Fiori). I verdi si consolidano così al decimo posto e porta a 6 i punti di vantaggio dalla zona play-out, a 9 quelli sul Borgosesia penultimo ed a 13 dal Pontdonnaz ultimo. Distacchi importanti dato che le ultime due retrocedono direttamente. In avvio al 2’ valdostani pericolosi con una conclusione di Doratiotto che sfiora il palo. Al 21’ Angeletti è attento su punizione dell’esperto Torromino (tanta B e C fra Crotone, Lecce, Ternana e Carrarese).

Al 27’ fezzanoti in vantaggio con Lunghi su assist di Giampieri. Al 43’ il pareggio di Nacci con un gran tiro dal limite. Un minuto dopo Bruccini (nella foto) con un tiro dalla distanza calcia di poco sopra la traversa. Al 48’ verdi di nuovo in vantaggio grazie a Bruccini che con una splendida punizione sigla il 2-1. Al 68’ Lunghi, servito da Giampieri, colpisce il palo. All’81’ provvidenziale uscita di piede di Angeletti sul solitario Torromino ben lanciato da Cosentini. All’85’ il tris di Lunghi che fa doppietta anticipando di testa il portiere su punizione del neoentrato Cantatore. Al 92’ incursione Doratiotto il cui conseguente tiro esce di pochissimo.

Paolo Gaeta