Fezzanese, scatto verso la salvezza. Chieri battuto: play-out più lontani

FEZZANESE: Salvalaggio, Del Bello, Gabelli, Selimi, Santeramo (76’ Guelfi), Cecchetti, Banti, Cantatore, Mariotti (74’ Scieuzo), Baudi, Fiori (87’ Lazzoni). A disp. Gaggini, Zarrouki, Giampieri, Beccarelli, Scarlino, Bracco. All. Rolla.

CHIERI: Faccioli, Moretti, Croce (67’ Bellocchio), Da Silva, Catarino, Noia, Diouf, Bacchin (82’ Massaro), Capra (67’ Sussetto), Valentini (46’ Milosevic), Gasparoni. A disp. Virano, Balan, Vono, Castagna, Ciociola. All. Mistico.

Arbitro: Ferrara di Roma 2 (assistenti Marchesin di Rovigo e Macchia di Moliterno).

Marcatori: 3’ Diouf (rig.), 7’ Mariotti, 21’ Gabelli (rig.), 61’ Fiori.

Note: espulso al 73’ Milosevic.

SARZANA – Grande prova di carattere e personalità della Fezzanese che vince 3-1 in rimonta al ‘Miro Luperi’ di Sarzana l’importantissimo scontro diretto per la salvezza con il Chieri della trentunesima giornata del girone A di serie D.

Il vitale successo fa salire i verdi al decimo posto in classifica agganciando la Sanremese che pareggia 0-0 ad Albenga ed inoltre aumenta il proprio vantaggio dalla zona play-out salito a cinque punti.

Giornata pertanto decisiva per i ragazzi di Cristiano Rolla che disputano un’ottima prova collettiva malgrado fossero privi di pedine fondamentali come l’ex professionista Bruccini, squalificato, e gli infortunati Nicolini, Lunghi, Stradini e Angeletti. Pronti via e al 2’ minuto i torinesi sono già in vantaggio con Diouf che trasforma un rigore apparso ai più molto dubbio, ma l’arbitro giudica falloso un contatto in area tra Cantatore e Catarino. Inizia pertanto in salita la partita dei verdi che non si perdono d’animo e reagiscono subito.

Infatti già al 7’ pareggiano con Mariotti che sfrutta un bel cross di Fiori. Al 18’ punizione di Baudi per Cantatore che a centro area controlla bene e tira ma il portiere para. Al 21’ i fezzanoti ribaltano il risultato con Gabelli che trasforma un rigore assegnato a causa di un fallo di Croce in area su Baudi. Al 34’ provvidenziale uscita di Salvalaggio che precede Diouf imbeccato da un bel cross di Capra. Al 44’ un gran tiro di Baudi che sibila di poco alto con il portiere piemontese ormai fuori causa. Al 51’ Banti crossa da destra per Del Bello che con una spettacolare rovesciata mette a lato. Al 73’ piemontesi in dieci a causa dell’espulsione di Milosevic per proteste. Al 92’ Salvalaggio è attento su colpo di testa di Da Silva.

Paolo Gaeta