Fezzanese, sconfitta che non pesa. La salvezza era già conquistata

Chisola

5

Fezzanese

1

CHISOLA: Montiglio (55’ Cecchetto), Naso (55’ Ponsat), Degrassi, Ruscello, Benedetto, Montenegro, Bauco (55’ Rizq), Di Lernia, Suazo (55’ Viano), La Marca, Trimarchi (64’ De Riggi). A disp. Lancellotti, Conrotto, Rosano, Nisci. All. Ascoli.

FEZZANESE: Angeletti (77’ Gaggini), Selimi, Gabelli, Del Bello, Santeramo, Beccarelli (75’ Salvetti), Zarrouki (59’ Lazzoni), Cantatore (46’ Cecchetti), Lunghi, Bruccini, Scieuzo (57’ Roncarà). A disp. Giampieri, Banti, Guelfi, Bianchi. All. Rolla.

Arbitro: Lacerenza di Barletta (assistenti Caricati di Conegliano e Scaldaferro di Vicenza).

Marcatori: 8’ Suazo, 12’ Trimarchi, 78’ Lunghi, 83’ La Marca, 85’ e 93’ (rig.) Rizq.

VINOVO – Troppe assenze per la Fezzanese che chiude il girone A di serie D con una sconfitta. I ragazzi di Cristiano Rolla mancavano di sette giocatori del valore del bomber e capitano Baudi e di Nicolini, Salvalaggio, Mariotti, Fiori, Scarlino e Stradini, perdono così con un netto 5-1 anche se maturato nel finale, a Vinovo con la seconda forza del girone il Chisola. Sconfitta troppo pesante per la compagine del presidente Arnaldo Stradini che per larghi tratti della partita tiene testa ai forti avversari colpendo anche una traversa ed un palo. E’ il secondo ko consecutivo per il team di Fezzano che scivola all’undicesimo posto scavalcato dalla Sanremese. Da notare tra i fezzanoti anche l’esordio in serie D di due giovani, classe 2006, Roncarà e Salvetti.

I verdi sbagliano l’approccio alla partita e commettono due gravi errori difensivi che determinano le prime due reti, i torinesi ne approfittano realizzando all’8’ con Suazo e al 12’ con Trimarchi. Al 15’ Lunghi di testa, su cross di Zarrouki, impegna Montiglio. Al 24’ e al 44’ Angeletti para il tiro ravvicinato di Trimarchi e la conclusione di Montenegro. Al 30’ e al 42’ è bravo Montiglio su tiri dal limite di Bruccini e Scieuzo. Al 39’ Santeramo mette a lato di poco su corner di Bruccini. Al 56’ Lunghi, smarcato da Bruccini, tira sul portiere. Al 61’ e al 63’ l’esordiente Roncarà si rende pericoloso in due occasioni. Al 73’ Fezzanese sfortunata dato che prima Roncarà, servito da Gabelli, coglie la traversa e poco dopo Cecchetti colpisce il palo tutti e due con due spettacolari conclusioni. Al 78’ accorcia le distanze Lunghi di testa sfruttando un bel cross di Roncarà che ha esordito positivamente mostrando qualità e personalità. All’83’ il tris di La Marca in contropiede. All’85’ il poker del neoentrato Rizq in sospetta posizione di fuorigioco. Infine al 93’ il 5-1 sempre di Rizq che fa doppietta trasformando un rigore assegnato a causa di un fallo in area di Santeramo su Ponsat.

Paolo Gaeta