Fezzanese, ultima al Luperi: "Ci aspettiamo più tifosi"

La Fezzanese vuole salutare il suo pubblico con una vittoria nella penultima giornata di Serie D, nel match in programma oggi alle 15 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana contro il Gozzano ultima partita casalinga della stagione (arbitra Schmid di Rovereto, assistenti Orlando di Modena e Melnychuk di Bologna). I fezzanoti sono in un grande momento di forma essendo reduci da quattro vittorie consecutive e sette risultati utili. Risultati che gli hanno permesso di raggiungere la salvezza con tre giornate d’anticipo. I verdi, attualmente al decimo posto, devono fare oggi a meno di cinque giocatori: lo squalificato Selimi e gli infortunati Nicolini, Salvalaggio, Scarlino e Stradini. La squadra gruppo, però ha dimostrato in questa straordinaria stagione di saper sopperire ad ogni assenza e lo farà anche oggi.

"Troveremo un avversario ancora in lotta per la salvezza – dice il tecnico Cristiano Rolla – quindi con grandi motivazioni e formato da elementi di grande qualità. Noi stiamo bene, c’è grande voglia di portare avanti l’ottimo lavoro svolto e di continuare a guardare avanti. Sarà l’ultima partita casalinga di fronte al nostro pubblico e mi piacerebbe vedere i nostri tifosi più numerosi del solito, per omaggiare questo gruppo che ha regalato una stagione molto positiva". I piemontesi sono un avversario determinato che, pur al 13° posto, ha ancora raggiunto la salvezza matematica. Si annuncia pertanto una gara difficile per il team di Fezzano che all’andata in Piemonte perse 2-1. Le altre partite della giornata sono: Alba-Derthona, Albenga-Bra, Asti-Alcione Milano, Chieri-Pontdonnaz, Città di Varese-Vogherese, Ligorna.Chisola, Sanremese-Pinerolo, Ticino-Lavagnese, Vado-Borgosesia.

Paolo Gaeta