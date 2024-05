Fezzanese, una stagione da record. Applausi alla squadra ’fatta in casa’

Si è chiusa una stagione calcistica storica per la Fezzanese che potremo definire quella dei “51 punti a km zero”, ricca di record e soddisfazioni. La squadra allenata da Cristiano Rolla ha chiuso all’11° posto della classifica stabilendo il record di punti conquistati (51), conquistando la salvezza con tre turni d’anticipo e rimanendo per tutta l’annata fuori dalla zona a rischio. Opportunità che le consentirà per la prima volta di disputare tre campionati di fila in serie D: nelle precedenti esperienze era sempre retrocessa al secondo anno, anche se l’ultima volta fu una (discutibile) scelta della Lega Nazionale Dilettanti. La Fezzanese pagò la peggiore classifica avulsa rispetto alle squadre che l’appaiavano, ma quando alla stagione mancavano ancora nove giornate dalla fine, per la sospensione causa Covid. I fezzanoti il prossimo anno potranno disputare per la settima volta nella loro storia la serie D, un autentico miracolo calcistico per una squadra del piccolo borgo marinaro del Comune di Portovenere, di fatto la seconda società calcistica della provincia. Risultati e soddisfazioni che danno lustro a tutto il paese di Fezzano e ai suoi tifosi e sono frutto dell’impegno e sacrifici della società verde gestita ormai da lunga data dalla famiglia Stradini. A tal proposito il vice-presidente Ivan Stradini sottolinea: "E’ stata una stagione straordinaria, per la prima volta nella nostra storia saremo per la terza stagione consecutiva nel massimo campionato dilettantistico nazionale". Stradini individua i protagonisti della stagione.

"Grande merito al mister Cristiano Rolla e al suo staff, all’area tecnica della società guidata dal direttore generale Giuseppe Celentano che ha saputo costruire una squadra di grande valore con un mix tra esperti e giovani tutti del nostro territorio. Unica eccezione è il ‘pendolare’ Salvatore Santeramo, che arriva dalla comunque vicina Massarosa. La squadra ha avuto una crescita costante allenandosi in un clima di grande serietà e serenità". La bella stagione della Fezzanese è completata anche dall’ottima campionato disputato alla squadra juniores nazionale allenata da Giulio Ponte, che ha sfiorato i playoff con un più che positivo quinto posto "continuando il trend positivo che abbiamo intrapreso negli ultimi anni prima con Pier Giorgio Bonati e poi con Cristiano Rolla che vede sempre protagonista la nostra juniores sia in termini di risultati sportivi (due campionati juniores regionali vinti negli ultimi 7 anni ed un secondo posto nella juniores nazionale), sia in termini di valorizzazione tecnica dei nostri ragazzi con il loro inserimento nella rosa della prima squadra. La prossima stagione proveremo a consolidare la categoria nella continuità di quanto fatto quest’anno, augurandoci di poter essere sempre più attrattivi soprattutto per i giovani locali: a mio avviso fare un campionato di serie D da protagonisti può essere un trampolino di lancio per chi vuol fare il calciatore di professione".

Paolo Gaeta