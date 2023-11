Fezzanese vuole i 3 punti. Assalto alla Sanremese

La Fezzanese vuole continuare la serie positiva che l’ha portata nelle ultime due giornate a conquistare quattro punti, frutto di una vittoria ed un pareggio realizzati rispettivamente con Ligorna e Chieri. Risultati che le hanno permesso di raggiungere l’ottava posizione in graduatoria lontano dalla zona playout. Oggi alle 15 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana la compagine di Rolla incontrerà la Sanremese, in un derby ligure valido per la tredicesima giornata di Serie D. La terna arbitrale designata vede come direttore di gara Zadrima di Pistoia con assistenti D’Orto di Busto Arsizio e Fantaccione di Cinisello Balsamo. Sfida molto importante in chiave salvezza in quanto i sanremesi attraversano una profonda crisi, che li ha fatti scivolare al diciassettesimo posto in una zona della classifica a rischio. I biancocelesti ospiti vengono da due sconfitte consecutive (l’ultima in casa con l’Albenga) e sono quindi intenzionati a interrompere questa serie negativa per risollevarsi in graduatoria. Troveranno però sulla loro strada un avversario altrettanto motivato e determinato come quello di Cristiano Rolla. Lo staff medico sta cercando di recuperare gli infortunati Salvalaggio, Selimi, Lunghi e Cecchetti, mentre Gabelli dovrà scontare la seconda giornata di squalifica.

Assenze importanti per i fezzanoti in una partita in cui sono chiamati a scontrarsi con avversari imprevedibili e dalle mille risorse, partiti con ben altre ambizioni rispetto alla salvezza ma dotati comunque un organico competitivo. Gare e arbitri della giornata: Albenga-Derthona (Ciaravolo di Torre del Greco), Alcione Milano-Lavagnese (Magangone di Udine), Asti-Chisola (Falleni di Livorno), Borgosesia-Vogherese (Casali di Cesena), Bra-Chieri (Cavacini di Lanciano), Città di Varese-Pontdonnaz (Bernardini di Ciampino), Ligorna-Alba (Scarati di Termoli), Ticino-Pinerolo (Femia di Locri) e Vado-Gozzano (Ravara di Valdarno).

Paolo Gaeta