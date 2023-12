Fezzanese vuole voltare pagina. Al ’Luperi’ arriva la vicecapolista: "Riscattare la sconfitta a Gozzano"

Nemmeno il tempo di metabolizzare la sconfitta a Gozzano e la Fezzanese è subito chiamata a tornare in campo: i verdi sono attesi oggi dal turno infrasettimanake contro il Chisola, con calcio d’inizio alle 15 allo stadio ’Luperi’ di Sarzana (arbitra Papi di Prato, assistenti Lattarulo di Treviglio e Eltantawy di Chiari). Un match complicato per i verdi chiamati ad affrontare la seconda in classifica alle spalle della capolista Alcione. In casa Fezzanse brucia ancora la sconfitta maturata nei minuti finali a Gozzano, al termine di una partita che lascia aperte molte recriminazioni. Dopo il 2-1 dei piemontesi (su rigore contestato dai verdi) la Fezzanese ha reclamato a sua volta un penalty poco dopo per un presunto fallo subito in area da Bracco. E’ il terzo episodio dubbio ai danni dlla Fezzanese, come già capitato in precedenza contro Sanremese e Pinerolo. A Gozzano, pur in emergenza per la tante assenzee, la Fezzanese ha giocato alla pari degli avversari ma ha pagato a caro il brutto approccio avuto alla partita che le è costato il gol subito dopo appena un minuto. E ’ poi arrivato il pari di Bruccini, quindi il rigore-beffa. "La prestazione (a parte il primo minuto) è stata positiva dice il tecnico Cristiano Rolla – ragazzi dopo lo svantaggio iniziale hanno avuto una buona reazione sia tecnica che agonistica ma purtroppo negli episodi non siamo stati fortunati. La partita col Chisola ci dà subito l’opportunità di rialzare la testa e finire al meglio il girone di andata". Il team di Fezzano resta al decimo posto in graduatoria e vede però diminuire il suo vantaggio dallo zona play-out sceso a 5 punti.

Paolo Gaeta