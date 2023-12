Fibbiana-Bassa, outsider a confronto in A1

Prima giornata di ritorno nel campionato di calcio Uisp dell’Empolese-Valdelsa, con diversi incontri interessanti sia in Serie A1 che A2. Partiamo dalla massima categoria, dove gli spunti maggiori arrivano dal girone D. Due gli incontri clou in quota. Domani sfida tra outsider in Fibbiana-Bassa, mentre nel posticipo di lunedì sera il Rosselli ospita i campioni in carica del Castelfiorentino, con l’obiettivo di agganciarli al quarto posto in classifica. Sempre nello stesso raggruppamento è interessante, però, anche lo scontro diretto in chiave salvezza di domani a Lazzeretto tra Cerreto Guidi e Montespertoli. In Serie A2, invece, giornata di big-match nel girone C dove si affrontano le prima quattro in classifica. Nell’anticipo di stasera lo Sciano, quarto, riceve il Brusciana, terzo, mentre lunedì sera in Malmantile United-Casenuove Gambassi si misureranno seconda contro prima. Due, infine, le sfide sulla carta più avvincenti nei gironi D ed E, rispettivamente Boccaccio-Massarella di stasera e 4 Mori-Botteghe di domenica mattina. Di seguito ecco il quadro completo del programma di questa giornata.

Serie A1, Girone A - Domani: Vitolini-Corniola (14.30, Vitolini); Scalese-Piaggione Villanova (14.30, La Scala); Gavena-Castelnuovo (14.30, Gavena). Domenica: Limitese-Real Isola (10.30, Lazzeretto). Lunedì: Sovigliana-Ferruzza (21.15, Pozzale); Certaldo-Le Cerbaie (21.30, Certaldo Sussidiario).

Girone B – Domani: Fibbiana-Bassa (14, Turbone); Stabbia-Balconevisi (14.30, Stabbia); Cerreto Guidi-Montespertoli (14.30, Lazzeretto); La Serra-Computer Gross (14.30, La Serra). Lunedì: Casa Culturale-Casotti (21.15, Fucecchio Galli); Rosselli-Castelfiorentino (21.15, Ponte a Egola).

Serie A2, Girone C – Stasera: Sciano-Brusciana (21.30, Certaldo). Domani: San Pancrazio-Pitti Shoes (14.45, San Pancrazio); Team Arcogas-San Casciano (15.30, Vinci). Lunedì: Malmantile United-Casenuove Gambassi (21, Malmantile); Molinese-Borgano (21.15, La Serra).

Girone D – Stasera: Strettoio Pub-Spicchiese (21.30, Montaione); Boccaccio-Massarella (21.30, Certaldo). Domani: Real Pavo Furiati-San Quirico (14.30, Sambuca val di Pesa). Lunedì: Catenese-Ortimino (21.15, Santa Croce sull’Arno Buti); Ponte a Elsa-Valdorme (21.30, Ponte a Elsa).

Girone E – Stasera: Cambiano United-Mastromarco (21.30, Cambiano). Domenica: 4 Mori-Botteghe (10.30, Pozzale); Vinci-YBPD United (10.45, Vinci). Lunedì: Monterappoli-Unione Valdelsa (21.15, Monteboro). Riposa: Martignana.

Simone Cioni