FIGC-LND. Coppe, cambiano le regole. Tra quadrangolari e novità

Il Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd da questa stagione ha modificato il regolamento relativo alle Coppe. In Promozione la vincente la Coppa, prenderà parte al quadrangolare insieme alle tre vincenti play off per conquistare il diritto di partecipazione alla categoria superiore. In Prima Categoria la vincente di Coppa prenderà parte al quadrangolare finale insieme alle tre squadre vincenti gli spareggi fra le sei vincenti i rispettivi play off. La novità riguarda il fatto che se la vincente la Coppa Toscana è anche vincitrice del proprio girone di campionato prenderà parte al quadrangolare la società finalista. Casistica che si è prontamente verificata nella Coppa di Promozione che è stata vinta dal Sansovino (già primo in campionato e promosso in Eccellenza) e quindi prenderà parte al quadrangolare finale il San Giuliano sconfitto in finale. Di conseguenza il San Giuliano non disputerà i play off a cui parteciperà la squadra classificata al sesto posto.

In Prima categoria la vincente la Coppa è il San Casciano che va agli spareggi. In Seconda categoria, invece, il regolamento prevede che la vincente, che è stata la Carrarese Giovani vincitrice dello scontro con il Fonte Belverde, salga direttamente alla categoria superiore. In Eccellenza la vincente la Coppa Italia fase regionale, la Sestese, prende parte alle finali nazionali. Purtroppo però la Sestese è stata sconfitta dal Sansepolcro.