Figline 1965: la matricola che conquista la salvezza anticipata

Mancava un punto per la matematica salvezza. La matricola Figline contro il Livorno ne ha conquistati tre e il capolavoro è ancora più bello. A tre giornate dalla fine la vittoria conquistata contro una squadra dal blasone storico, ha scatenato ancora di più l’entusiasmo attorno al Figline 1965 del presidente Nicolè Sarri.

Una squadra che ha sempre giocato buone gare, conquistando punti importanti per una classifica tenuta sempre sotto controllo, mai stata in discussione. "Siamo contenti di aver raggiunto il traguardo – spiega l’allenatore Stefano Tronconi – con una squadra forte come il Livorno, siamo stati bravi ad interpretare la gara e a fare i cambi giusti. Per una matricola come il Figline aver raggiunto la salvezza in anticipo – conclude il tecnico gialloblù – è sicuramente un’emozione forte, che ripaga il lavoro svolto dai giocatori, staff, dirigenti e società, di un progetto iniziato l’estate scorsa, portandolo a termine alla prima stagione di serie D".

Giovanni Puleri