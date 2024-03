Figline, prova di coraggio. Gran pari con la capolista

FOLLONICA GAVORRANO

1

FIGLINE

1

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Pignat (9’ st Modic), Dierna, Pino (31’ st Mencagli), Souare (19’ st Macrì), Nardella (19’ st Ceccanti), Mauro (14’ st Barlettani), Lo Sicco, Ampollini, Botrini, Regoli. All. Masi.

FIGLINE: Conti, Dema, Costantini (18’ st Bonavita), Simonti, Ficini, Zellini, Sesti, Bruni (44’ st Banchelli), Torrini, Saccardi (29’ st Cavaciocchi), Diarra (9’ st Zhupa). All. Tronconi.

Arbitro: Aloise di Lodi.

Reti: 13’ Saccardi, 31’ st Macrì.

Il Figline impone il pari casalingo alla capolista Follonica Gavorrano con una prestazione importante. Grande prova di maturità della formazione di Tronconi che per oltre un’ora è stata in vantaggio. Un punto per parte nella sfida interna del Follonica Gavorrano contro il Figline (1-1 il finale). La prima frazione viene giocata prevalentemente nella metà campo del Figline, che però termina i primi 45 minuti avanti nel punteggio. In avvio il Figline passa, è il 13’ quando Saccardi approfitta di una disattenzione difensiva e si infila in profondità tra le maglie del Follonica Gavorrano, battendo Filippis per il gol dello 0-1. La reazione dei minerari è veemente ma senza risultato. Il Follonica Gavorrano torna in campo con cattiveria e al 31’ arriva la rete del pareggio con il primo gol di Macrì in biancorossoblù, con una bella conclusione che si infila all’angolino alla destra del portiere. Nell’ultimo quarto d’ora i ragazzi di Masi provano l’offensiva finale, ma gli ospiti reggono.