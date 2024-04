Figline, si alza la pressione. Il derby promette scintille

Il count-down per Sangiovannese-Figline è già scattato. La ripresa delle ostilità ricomincia in grande stile rendendo ancora più interessante questo rush finale di stagione. Contro una Sangiovannese che ha ritrovato il passo giusto, il Figline di Tronconi (nella foto) reduce dall‘importante risultato raccolto sul campo del Follonica Gavorrano, è deciso a centrare un altro punto che gli garantirebbe la salvezza quasi certa. L’aria di vigilia che si respira è molto diversa. Per chi non vive nel Valdarno, è difficile capire il significato di questo derby.

Quando va in scena la stracittadina, l’atmosfera è particolare, specie quando in gioco ci sono le rispettive posizioni di classifica: il Figline di Tronconi stavolta è avanti di quattro punti rispetto ai cugini della Sangiovannese allenata dal fiorentino Athos Rigucci. Domenica allo stadio "Fedini" alle 15 di San Giovanni Valdarnoci sarà sicuramente un pubblico delle grandi occasioni. "Sarà una gara molta intensa – precisa il ds, Andrea Agatensi – La Sangiovannese nel girone di ritorno sta collezionando importanti risultati che le hanno permesso di risalire la classifica. Dovremo avere massima attenzioneo per fare un altro passo utile per la salvezza".

Agatensi chiude con una raccomandazione: "Non dobbiamo caricarci di troppe tensioni: giocare come abbiamo sempre fatto nelle gare in trasferta. Anche se ci mancherà Sabatini, ma il resto del gruppo è pronto".

Giovanni Puleri