Figline, solo un altro passo. Quaranta punti conquistati. Salvezza (quasi) raggiunta

Per il Figline la vittoria sul Cenaia passa in archivio classificata "importante". Sono stati tre punti utili per contribuire a fare un ulteriore passo in avanti verso il traguardo salvezza. Per le braccia alzate manca poco, ma sono stati messi in cassa punti pesanti in prospettiva di un rush finale impegnativo. Sono 40 i punti collezionati dalla matricola del presidente Nicolè Sarri che, per una salvezza in cassaforte, dovrebbe guadagnarne altri due o tre. Stefano Tronconi non nega l’importanza di questo successo, ma come sempre chiede di restare con la testa concentrata su quello che la squadra deve ancora svolgere sul campo.

L’allenatore gialloblù è fiducioso: "Siamo al 90% dall’obiettivo finale – puntualizza Tronconi – un sogno che a sei gare dal termine nessuno in estate immaginava di raggiungere. Ci aspetta un rush finale impegnativo con un calendario che inizia giovedì sul campo della capolista Follonica Gavorrano. Poi ancora fuori casa con il derby contro la Sangiovannese, successivamente avremo la visita del Livorno che è sempre in lotta per il vertice. Affronteremo una gara alla volta cercando di smuovere la classifica". Con Diarra e Zhupa in campo, va sottolineato però che il Figline è un’altra squadra. "Con loro in campo la squadra viaggia con sincronismo perfetto. E’ un gruppo affiatato e anche l’inserimento di Banchelli al posto di Sabatini è stato ottimale. Sono due giocatori che hanno un futuro davanti e le loro caratteristiche vengono messe in risalto grazie anche al modulo di gioco che sviluppa il collettivo Figline".

Giovanni Puleri