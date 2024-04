Filippi, il titolo a un passo

L’ultima giornata di ‘regular season’ del campionato di Eccellenza, in programma domani alle 15.30, è in pratica una passerella per le 4 squadre della nostra provincia. L’unico verdetto ancora da emettere è in coda, dove il Russi diventa arbitro della salvezza. Un occhio va dunque alla classifica dei marcatori dove Filippi della Reno (19 reti, di cui 5 su rigore) punta al titolo di capocannoniere, ma con Bonavita del Sanpaimola (17 reti di cui 9 su rigore) e Boschi del Medicina (16 gol con un solo rigore) potrebbero ancora insidiare il primato.

Granamica-Reno. Già così, ovvero col 7° posto (inattaccabile) a quota 50 punti, la stagione della formazione di Sant’Alberto sarebbe da incorniciare. Con qualche incastro, potrebbe addirittura migliorare, anche se non è facilissimo. La sfida di Granarolo Emilia, nella tana della seconda della classe (che però potrebbe ‘risparmiarsi’ in vista della semifinale playoff), è indecifrabile. La Reno è a -1 dal Tropical Coriano e a -3 dal Medicina. Oltre alla leadership nella classifica marcatori di Filippi, l’undici di mister Ortolani detiene anche il 2° miglior attacco del girone con 50 reti, una in più proprio del Granamica.

Diegaro-Russi. I falchetti, già in salvo e al 9° posto con 45 punti, si troveranno di fronte un avversario che deve assolutamente vincere. I cesenati infatti sono terzultimi, in zona retrocessione, a quota 30, ovvero a -1 dalla coppia Vis Novafeltria-Masi Torello, che punta a disputare il playout. Il Russi dovrà rinunciare agli squalificati Bergamaschi e Savini, mentre il Diegaro ha Bartoletti appiedato per un turno.

Tropical Coriano-Sanpaimola. Conquistata la salvezza, la formazione di mister Orecchia ha intenzione di chiudere in bellezza una stagione iniziata in salita, e terminata in discesa. Orgoglio e prestigio saranno gli stimoli dell’undici di San Patrizio, undicesimo a quota 43 in condominio con Massa Lombarda e Sant’Agostino, e reduce da 6 risultati utili consecutivi. Il Tropical invece, senza l’allenatore Scardovi squalificato, è rimasto in corsa per i playoff praticamente fino all’ultimo.

Massa Lombarda-Sant’Agostino. È uno scontro diretto per terminare la stagione in maniera positiva. Le due squadre sono appaiate all’11° posto a quota 43. Al ‘Dini e Salvalai’ sarà dunque una passerella finale. I padroni di casa, che domenica scorsa hanno festeggiato la salvezza col 2-2 esterno di Medicina, hanno Campomori squalificato per un turno. Sugli altri campi: Bentivoglio-Vis Novafeltria, Gambettola-Pietracuta, Masi Torello-Medicina, Sasso Marconi-Cava Ronco, Savignanese-Castenaso.