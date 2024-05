Finale dei play off. "Chiudiamo in bellezza»

L’ultimo atto della stagione calcistica sta per andare in scena sul palcoscenico dello stadio "Zecchini". Domani alle 20.30 il Grosseto, nella finale dei playoff. Il Grifone sarà "pilotato" dalla panchina da mister Gianni Di Meglio mentre il tecnico Roberto Malotti, squalificato, lo seguirà dalla tribuna. A capitan Cretella e compagni, anche se non è arrivata la vittoria del campionato, I tifosi e gli sportivi maremmani chiedono un ultimo "regalo" dopo l’entusiasmante finale di campionato. E questo è anche il desiderio della dirigenza biancorossa. "Vogliamo chiudere in bellezza. Non sappiamo – dice il dg Vetrini – se la vittoria dei playoff porterà a qualcosa di concreto o meno, ma lo meritano la proprietà, la squadra e i tifosi per una stagione che purtroppo non è stata fantastica, ma sicuramente molto buona e rappresenta una base di partenza per il futuro. Penso che questo gruppo – chiude – con tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare nel corso della stagione meriti questo traguardo". Domani, dunque, si profila un’autentica sfida perchè si tratta di una "gara secca" con il Grosseto che ha disposizione due risultati su tre. Arbitro del match è stato designato Silvio Torreggiani della sezione di Civitavecchia; assistenti Nicolò Giancristofaro di Lanciano e Matteo D’Orazio di Teramo. Domani la biglietteria dello "Zecchini" in piazza Donatello aprirà a partire dalle 16,30.