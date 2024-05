Finale dei play off. Grifone, l’ultima fatica

L’ultimo ostacolo stagionale sulla strada del Grosseto è rappresentato dall’undici del Tau Altopascio, squadra rivelazione di questo girone. Domenica, inizio alle 20.30, allo stadio "Zecchini" va in scena la finale playoff. Non sarà un’impresa facile contro un avversario che si è rivelato sempre insidioso nei confronti dei biancorossi, ma la posta in palio, anche se al momento è soltanto simbolica, è davvero importante per diversi motivi. "Domenica l’ultimo sforzo: poi si apre la stagione delle valutazioni e della programmazione. La partita che ci attende – dice il presidente Antonio Fiorini – è quanto mai ostica: affrontiamo la squadra che, forse, ci ha maggiormente messo in difficoltà in campionato. Più della vincitrice Pianese e del Follonica Gavorramo. La squadra dovrà dosare le forze per evitare la sofferenza degli ultimi minuti nel match contro il Livorno. L’assenza in panchina di mister Malotti non dovrà diventare un alibi perchè la guida del nostro allenatore non mancherà comunque. Ripetere il primo tempo con il Livorno: questo chiediamo ai nostri ragazzi".

Si tratta di una partita secca: in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, infatti, verranno effettuati i tempi supplementari. Se il pareggio dovesse persistere anche al 120’, sarà il Grosseto ad aggiudicarsi i play-off, in virtù del miglior piazzamento in classifica.