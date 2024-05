Finale di Coppa Italia. FolloGavo, primo atto

Appuntamento con la storia per il Follonica Gavorrano. Oggi alle 18 i minerari di Marco Masi scenderanno in campo per la finale d’andata della Coppa Italia di serie D sul campo della corazzata Trapani. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Il ritorno è in programma mercoledì alle 16. Alzerà il trofeo la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti. I gol in trasferta non valgono doppio. Verificandosi ulteriore parità al termine della gara di ritorno, saranno i rigori a decidere la vincente. Trapani corazzata che presenta tra le proprie fila giocatori che hanno calcato i campi di serie A, B e C, come Marco Crimi (ex Grosseto), Oliver Kragl (ha giocato anche in serie A col Frosinone), Andrea Cocco (giocatore da oltre 100 reti tra i professionisti).

Intanto la società maremmana ha fissato i prezzi dei biglietti per la gara di ritorno (acquistabili on line in prevendita sul circuito Ciaotickets). Tribuna centrale ospiti 15 euro, Tribuna centrale locali 15 euro. Ridotti (Over 65 e Under 14): Tribuna centrale ospiti 10 euro, Tribuna centrale locali 10 euro. Abbonati: Tribuna centrale locali 10 euro. Biglietti il solo giorno della gara 20 euro. I residenti in provincia di Trapani sono obbligati ad acquistare il tagliando di ingresso nella sola Tribuna centrale cspiti. I biglietti ridotti e abbonati sono acquistabili esclusivamente al botteghino aperto il solo giorno della gara.