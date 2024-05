Finale di Coppa Italia. Orario del match anticipato

Cambia l’orario della gara di andata della finale di Coppa Italia di serie D del Follonica Gavorrano in programma sabato prossimo. Il match fra Trapani e Follonica Gavorrano, in programma sabato 25 allo stadio "Provinciale" di Trapani, è stato anticipato alle 18, invece dell’orario stabilito in precedenza (20.30). La società Fc Trapani 1905 ha inoltre aperto la vendita libera dei biglietti attraverso il circuito Vivaticket e nei punti vendita autorizzati. Di seguito i prezzi per i non abbonati: curva ospiti 12 euro, tribuna centrale 32 euro, tribuna laterale 27 euro, gradinata 18 euro, curva 12 euro. Ridotti. Over 65 tribuna centrale 24 euro, tribuna laterale 20 euro, gradinata 14 euro, curva 9 euro. Under 14, tribuna centrale 18 euro, tribuna laterale 15 euro, gradinata 11 euro, curva 7 euro. Gli Under 14 dovranno essere accompagnati da un adulto. I biglietti ridotti sono acquistabili esclusivamente al botteghino di via Sicilia a Trapani. Orari biglietteria: da martedì a sabato: 9.30-12.30 / 16.30-19.30. Nei prossimi giorni verranno diramate le informazioni anche per quanto riguarda la vendita dei biglietti della gara di ritorno, in programma mercoledì 29 alle 16 allo stadio "Malservisi-Matteini" di Bagno di Gavorrano.