Finale di Coppa Italia . Si gioca il 21 a Senigallia

La finale di Coppa Italia si giocherà alle 20 di giovedì 21 a Senigallia, c’è da attendere per sapere se a porte chiuse o con il pubblico. Ieri c’è stata una riunione sull’argomento successiva a quella dell’altro giorno in cui si era parlato di far giocare la gara senza pubblico sugli spalti e da qui la protesta della società giallorossa. "Ieri (mercoledì) – si legge nella nota del club osimano – ci è stato comunicato che la finale si giocherà a porte chiuse. Pensateci bene, ripensateci. Sappiamo bene, perché lo abbiamo visto sempre ad Osimo, che le forze dell’ordine sono efficienti e perfettamente capaci di gestire tale evento e godono della nostra stima".

La Maceratese si sta allenando in vista del match a Campiglione contro il Monturano. In questi giorni l’allenatore Dino Pagliari sta tenendo sotto osservazione Matteo Dari, un attaccante del 2002 ex Nettuno che sta in prova. Le antenne sono dritte su Mattia Cardinali, punta del 2003 del Fano dove sta trovando poco spazio. La Maceratese è sul mercato per dare a Pagliari un attaccante e un difensore, al momento non si prenderà nessun rinforzo a centrocampo come sembrava in un primo momento quando si temeva che qualcuno potesse andare via, ma così non è e nel frattempo è stato promosso in pianta stabile Andrea Compagnucci, un 2005 sul quale la società fa affidamento.