Finale play off Terza Categoria, Atletico Costa vs Massese, la sfida per la promozione

Attesa per la finale play off del campionato di Terza categoria, in programma oggi alle 16.30 al campo sportivo di via Ippolito Nievo. La sfida vedrà di fronte la formazione di casa l’Atletico Costa contro la Massese, partita che si fermerà ai supplementari e non ci saranno i calci di rigore in caso di parità. Infatti, varrà la regola del miglior piazzamento in campionato, l’Atletico Costa è giunto secondo dietro alla Sangiovannese vincitrice del campionato e promossa in Seconda categoria. La formazione di mister Massimiliano Sarcano, quindi, avrà due risultati utili che se ottenuti varranno la promozione. L’Atletico Costa è giunto alla finalissima dopo aver superato ai supplementari in semifinale lo Sporting Terre del Reno. Nella finale di oggi in caso di vittoria o pareggio, quindi, sarebbe un risultato storico per l’Atletico Costa, società ‘giovane’ come costituzione, essendo sorta due anni fa dalla fusione tra Atletico Ferrara e Ugo Costa. Alle spalle anche qualche campionto vinto nella categoria amatori Uisp Ferrara. Dopo alcuni anni è stata costituita una prima squadra in un campionato di categoria e quest’anno ha raggiunto la finale dei play off.

Mario Tosatti