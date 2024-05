Finale playoff Prima categoria (A): battuta 3-0 la Folgor Marlia. Forte, avanti tutta!

forte dei marmi

3

folgor marlia

0

FORTE DEI MARMI (4-2-3-1): Ceragioli; Cardillo, F. Sodini, Credendino, Valori; Papi (43 ’st Tonacci), Lossi (49’ st Iacomini); Alberti (19’ st Della Pina), N. Sodini (28’ st Seriani), Bresciani; Maggi (39’ st Tedeschi). All. Cagnoni.

FOLGOR MARLIA (4-3-2-1): Menichetti; Casini (6’ st Curumi), Della Maggiora, Petretti, Degl’Innocenti; Giannotti (1’ st Vitelli), Jovani, Franco (10’ st Busembai); Ercolano, Pistoresi (22’ st Bacci); Ragghianti. All. Gambini.

Arbitro: Lorenzi di Pistoia.

Reti: 19’ pt Maggi, 25’ Lossi; 5’ st Lossi.

Note: espulsi al 33’ st Credendino (For), Bacci (Fol) Valori (For) e Curumi (Fol) per reciproche scorrettezze, al 41’ st Vitelli (Fol) per doppio giallo ed al 45’ st Mazzotta (Fol) per proteste dalla panchina; ammoniti Giannotti (Fol), N. Sodini (For), Busembai (Fol) e Seriani (For); angoli 6-4 per il Forte dei Marmi;recupero 3’ st e 5’ st.

PIETRASANTA – Vince con merito i playoff del proprio girone (A) di Prima categoria Toscana il Forte dei Marmi 2015 che tocca così il punto più alto della sua storia e ora si giocherà la Promozione nel triangolare con altre vincenti di playoff di girone (probabilmente del B e del C).

Sul neutro del “XIX Settembre“ il Forte, molto ben messo in campo da Luca Cagnoni (che prepara bene il piano partita andando a ricercare l’attacco della profondità con un gioco molto verticale), approccia meglio e incanala presto la sfida. Del resto se davanti hai un attaccante come Alessandro Maggi (classe 2002 gran bel progetto di "9" “alla Zirkzee“) e in mezzo al campo uno che calcia come Gianmarco Lossi sei già un pezzo avanti. Proprio Maggi la sblocca al 19’ saltando anche il portiere. Poi Lossi definisce il 3-0 con due punizioni che inchiodano un non impeccabile Menichetti. Finisce con evitabile Far West: ben 6 rossi totali (5 in campo e 1 dalla panchina) che fanno perdere agli squali due pedine chiave della difesa come Credendino e Valori in vista della prossima.

Simone Ferro