Finale playoff: trionfo biancorosso. Un grande Grosseto batte 3-0 il Tau

Un Grosseto bello di notte si aggiudica la finale playoff superando in maniera netta l’undici del Tau Altopascio: gol di Marzierli e doppietta di Sacchini . I biancorossi maremmani con il tecnico Di Meglio in panchina (mister Malotti squalificato ha seguito la gara dalla gradinata) hanno così chiuso in bellezza la stagione sfatando anche il tabù del Tau. Sull’altro fonte gli amaranto allenati da Venturi, autentica rivelazione del girone, avevano a disposizione un solo risultato, ma una volta in svantaggio non sono riusciti a trovare la forza per reagire. Anche perché davanti a loro c’è stato un Grosseto in crescita. Con i fumogeni in Curva Nord è il Grosseto che si incarica di costruire la manovra offensiva con gli ospiti che cercano di chiudere tutti i varchi senza rinunciare alle ripartenze. Al 13’ il primo brivido del match. Grasso dalla trequarti manda al centro un pallone invitante sul quale si avventa Riccobono che calcia di prima intenzione: il pallone sbatte sulla traversa, torna in campo e l’azione sfuma. La reazione degli ospiti si concretizza con una mischia davanti a Raffaelli, ma non produce alcun effetto. Il match si vivacizza con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Al 35’ una "bomba" dalla distanza di Rinaldini costringe il portiere avversario a una difficile deviazione in angolo: sugli sviluppi dell’azione mischia in area amaranto. Un minuto dopo arriva il gol del vantaggio biancorosso. E’il solito Grasso il quale, dopo aver saltato in maniera elegante il diretto avversario, mette al centro un delizioso pallone che si trasforma in un invito a nozze per il bomber Marzierli che con un imperioso stacco di testa realizza. Il Tau cerca di reagire con Capparella che da fuori area impegna Raffaelli sicuro nella presa. Dopo due minuti di recupero tutti negli spogliatoi, tra gli applausi del pubblico. Neppure il tempo di riprendere posto che arriva il raddoppio del Grosseto grazie alla rete realizzata da Sacchini. Ora i biancorossi giocano in scioltezza mentre gli ospiti, nonostante le sostituzioni, non riescono a rendersi pericolosi anche se si gettano in avanti con tanta volontà. La gara si trascina senza offrire grosse emozioni e con i tifosi biancorossi della Curva Nord e della Tribuna che si lasciano andare a cori di gioia. E nel finale arriva anche il terzo gol dei biancorossi con una "bomba" di Sacchini, autore di una doppietta. Il Grosseto chiude così la stagione in bellezza. E adesso il sogno si chiama ripescaggio.

GROSSETO (4-3-2-1): Raffaelli; Morelli (48’ st), Saio, Cretella, Macchi; Riccobono (43’ Fregoli), Sabelli, Sacchini (39’ Violante); Grasso, Rinaldini (36’ Bensaja); Marzierli. All. Di Meglio.

TAU ALTOPASCIO (4-3-1 2): Di Biagio; Lombardo (6’st Andolfi), Meucci, Zini (36’ stNoccioli), Antoni; Bruzzo (36’ st Odianose), Bernardini, Bruno (6’ st Quilici); Manetti (13’ st Perillo); Capparella, Malva.

Reti: 36’ Marzierli (G), 1’ st Sacchini (G), 38’ Sacchini(G).

Note. Ammoniti: Sabelli (G). Angoli: 5-5.

Paolo Pighini