Finali playoff in Promozione. Scalpitano Solarolo e Faenza

Alla ricerca dell’impresa. Nel campionato di Promozione, Solarolo e Faenza – entrambe vittoriose in semifinale – giocano domani, alle 16.30, la finale playoff del proprio girone. In palio c’è l’accesso al 3° turno degli spareggi, ovvero la semifinale regionale. Nel girone C, il Solarolo, dopo aver sconfitto 2-1 in casa la Portuense (che pure aveva finita la regular season a pari punti), è ora chiamato a confrontarsi con un ostacolo più impegnativo, ovvero quello costituito dal Valsanterno. Si gioca a Borgo Tossignano e, la formazione imolese, avrà il vantaggio del fattore campo, ovvero passerà il turno, e accederà alle semifinali regionali di domenica prossima, alle 16.30, in caso di parità dopo i tempi supplementari. Il Valsanterno ha chiuso infatti la ‘regular season’ al 2° posto con 70 punti, a -8 dall’Osteria Grande, mattatrice del girone e promossa direttamente in Eccellenza. Al 3° con 64 punti posto si è invece classificato il Solarolo che, tuttavia, è la bestia nera del Valsanterno, avendo vinto entrambi gli scontri diretti col medesimo risultato di 3-2. Con questo vantaggio psicologico, la formazione di mister Assirelli cercherà di superare anche questo ostacolo, facendo leva sulla vena degli attaccanti Sona e Rimini, entrambi a quota 14 nella classifica dei marcatori, davanti a Pietro Lanzoni (9).

Sul fronte realizzativo, anche il Valsanterno non scherza. Anzi, l’undici felsineo, che è stato esentato dalla semifinale, propone il miglior attacco del girone con 74 reti segnate, 25 delle quali dal bomber Bali che, dunque, diventa l’osservato speciale. Nel girone D, il Faenza, guadagnatosi la finale sovvertendo il fattore campo e andato a vincere 1-0 domenica scorsa in semifinale a Fratta Terme, è ora atteso dalla trasferta di Cattolica.

Sul sintetico del ‘Calbi’, i manfredi si troveranno a che fare con un clima ostile ed una tifoseria particolarmente carica. Per passare il turno, e accedere alla semifinale regionale, servirà un’altra impresa. Tanto più che il Cattolica è un avversario in grado di proporre un organico di spessore. Su tutti, il quarantenne attaccante Emilio Docente che, oltre alle 16 reti stagionali, nel proprio curriculum, vanta due campionati di serie B e tre di serie C col Rimini, oltre a 2 di serie C col Forlì. L’attacco del Faenza è risultato il più prolifico del girone con 65 gol all’attivo, proprio davanti a quello del Cattolica, che ha chiuso a quota 64. Nel corso della ‘stagione regolare’, il Faenza ha vinto 1-0 lo scontro diretto al ‘Bruno Neri’, mentre il Cattolica si è ‘vendicato’ al ritorno, con un rotondo 4-0. Complessivamente, nelle le ultime 8 sfide incrociate è comunque in vantaggio il Faenza, con 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.