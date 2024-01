Finali regionali di calcio a 5. In lizza da oggi a domenica sei formazioni della provincia

Con i quarti riservati alle formazioni del campionato di serie C prende il via oggi a Jesi l’edizione 2024 delle Finals Cup. Torna da questo giovedì e fino a domenica la manifestazione che racchiude le finali di Coppa Marche del calcio a5 regionale. Al PalaTriccoli saranno 22 le squadre a caccia dei sette trofei in palio (serie C maschile, C femminile, D maschile e tutte le giovanili regionali maschili, ovvero Under 21, U19, U17 e U15), sei di questi team saranno espressione del futsal maceratese: Avenale, Gagliole, Santa Maria Apparente, Futsal Recanati, Fight Bulls Corridonia e Cantine Riunite Tolentino.

Le Finals Cup 2024 cominciano oggi, via alle 15 con quattro sfide della serie C maschile, le maceratesi scenderanno in campo alle 19 con Gagliole-Futsal Caselle e nuovamente alle 21 con la sfida tra i padroni di casa di Jesi ed Avenale. Incontri che appaiono proibitivi perché le nostre militano nel campionato di C2 mentre le rivali in C1 e Jesi è oltrtutto anche seconda.

Venerdì la prima finalissima, per la categoria Under19, quindi alle 21.30 seconda semifinale per la serie D (una novità) con Sporting Grottammare-Futsal Recanati. I leopardiani vi sono giunti dopo aver eliminato Futsal Sambucheto e comandano il girone D in campionato.

Si torna in campo anche nel giorno dell’Epifania, alle 17 sarà dato il fischio d’inizio della finale Under17 Fight Bulls Corridonia-Amici Centro Sportivo Mondolfo. Domenica sono in programma ben quattro finali. Alle 11.30 quella Under15 tra Amici Centro Sportivo Mondolfo e Cantine Riunite Tolentino. Alle 15 quella di serie D, alle 16.45 per la C femminile tra GLS Dorica Torrette Mantovani e Santa Maria Apparente. Infine alle 18.30 la serie C maschile.

Andrea Scoppa