Finalissima playoff. E’ iniziata la prevendita

Cresce l’attesa nella tifoseria maremmana in vista della finale playoff che domenica, inizio alle 20,30, vedrà Cretella e compagni ospitare allo "Zecchini" l’undici del Tau Altopascio, autentica rivelazione di questo girone. Con il tecnico Malotti squalificato in panchina ci sarà Gianni Di Meglio. Sull’altro fronte l’undici allenato da Simone Venturi, dopo l’exploit compiuto in casa del Follonica Gavorrano, si presenterà in Maremma molto carico: del resto, come prevede il regolamento, è "obbligato" a vincere: in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, infatti, verranno effettuati i tempi supplementari. Se il pareggio dovesse persistere anche al 120’, sarà il Grosseto ad aggiudicarsi i play-off, in virtù del miglior piazzamento in classifica rispetto al sodalizio amaranto. Intanto via alla prevendita. I tagliandi possono essere acquistati al Centro sportivo di Roselle oggi dalle 15 alle 18 e domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; nelle ricevitorie Edicola La Vasca, Tabaccheria Stolzi, Edicola il Semaforo, Tabaccheria 59; online sul circuito Ciaotickets.com. Domenica la biglietteria dello "Zecchini" in Piazza Donatello aprirà alle 16,30. I prezzi per settore. Tribuna Vip: intero 50 euro. Curva Nord: intero 13 euro, ridotto (6-12 anni, invalidi sopra 66%) 6 euro. Tribuna Laterale: intero: 18 euro, ridotto (6-12 anni, invalidi sopra 66%): 10 euro. Over 60: 15 euro. Curva Sud Ospiti: intero 13 euro, ridotto (6-12 anni, invalidi sopra 66%): 6 euro.