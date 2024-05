Fine campionato. L’Atletico Ascoli si gode la festa e guarda al prossimo campionato

Con la finale playoff in programma domenica tra L’Aquila e Samb si chiude la stagione agonistica in Serie D. I calciatori dell’Atletico Ascoli sono già in vacanza da qualche giorno e naturalmente la società è già al lavoro per iniziare a programmare il prossimo campionato che sarà ancora più agguerrito con la promozione dall’Eccellenza della Civitanovese e del Teramo, due squadre dal grande blasone e con un pubblico decisamente caloroso. I bianconeri del Patron Graziano Giordani ripartiranno dal sesto posto conquistato quest’anno e soprattutto dai dieci risultati utili consecutivi con cui hanno chiuso il campionato sfiorando la qualificazione ai playoff. Niente male insomma, per una neopromossa che sarà chiamata a confermarsi in uno dei Gironi di Serie D, come quello F, tra i più difficili in Italia. Basti pensare che il Sora ha già messo a segno il primo colpaccio ingaggiando l’ex fantasista dell’Ascoli Giuseppe ‘Peppe’ Incocciati quale nuovo Direttore Generale. Insomma, le difficoltà aumenteranno. L’Atletico Ascoli ripartirà da Mister Simone Seccardini che ha sottoscritto un contratto triennale che lo legherà ai bianconeri fino al 30 giugno 2027. Ora il DS Marzetti si metterà a tavolino con i calciatori dell’attuale rosa per valutare chi confermare o meno. Nel frattempo l’attività dell’Atletico Ascoli proseguirà con il Football Summer Camp dedicato ai ragazzi. La società bianconera aspetta tutti numerosi per passare un periodo all’insegna del calcio e del sano e puro divertimento fuori dall’afa cittadina dal 10 Giugno al 12 Luglio al Campo Di Ridolfi di Venarotta. Il Football Summer Camp è rivolto a bambini e bambine nati dal 2010 al 2019. Per info e iscrizioni: 328.5912184 o via mail a: [email protected]

Valerio Rosa