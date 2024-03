Finisce in parità. Il Casette Verdini non supera la Palmense

Casette Verdini

0

Palmense

0

CASETTE VERDINI: Grifi, Telloni, Menchi, Donnari, Bordi, Lami (45’ st Lattanzi), Tidiane (44’ st Kakuli), Russo V, Gentilucci (16’ st Malaccari), Ulivello, Romanski (27’ st Mandolesi). All. Roberto Lattanzi.

PALMENSE: Osso, Nazziconi M, Gregonelli, Haxhiu, Silenzi, Silvestri, Biondi (40’ st Pelliccetti M), Mauro (13’ st Marcaccio), Pelliccetti, Nazziconi F, Ferranti. All. Cardelli.

Arbitro: Paoletti di Fermo.

Finisce in parità una gara in cui i locali cercano la vittoria che manca da quattro turni e gli ospiti i punti per uscire dalla zona playout. Grande occasione per Ulivello (20’) che non sfrutta l’assist di Vincenzo Russo. Poi ci prova Lami di testa, ma la palla finisce sul fondo. Annullato nella ripresa il gol degli ospiti per una posizione di fuorigioco. Il Casette Verdini prova a crossare al centro e quei cross a ripetizione non danno gli esiti sperati. Alla fine termina con il risultato di partenza.