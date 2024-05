FINO al 26 maggio. Da domani al via il terzo torneo. Città di Ospitaletto “Memorial Zogno“

L’A.C. Ospitaletto Calcio ospiterà da domani al 26 maggio il 3° Torneo Città di Ospitaletto - Memorial Valentino Zogno, presso lo Stadio Comunale “Gino Corioni” di Ospitaletto. Quest’anno il Torneo è dedicato alla memoria del socio e consigliere della società, uomo generoso e appassionato di calcio, soprattutto giovanile, scomparso lo scorso anno. Ben 78 le squadre partecipanti, suddivise in 8 categorie: in tutto verranno coinvolti circa 1.000 giovani atleti. A tutti i partecipanti delle categorie “Piccoli Amici”, “Primi Calci” e “Pulcini” sarà consegnata una medaglia; mentre per le categorie “Esordienti” e “Giovanissimi” saranno assegnate coppe alle prime tre classificate e un premio al miglior giocatore di ciascuna categoria.

Tra le società partecipanti, oltre alla formazione di casa presente in tutte le categorie, ci sono: Castelmella, Rovato, Cologne, Orceana, Castrezzato, Uso United, Cellatica, Rudianese, Provagliese, Orsa Iseo, Rodengo Saiano, Chiari, Palazzolo, Travagliato San Michele, Val Trompia, Don Bosco, Gussago, Pavoniana, San Pancrazio, Castenedolo, Cortefranca, Padernese, Bagnolese, Capriolo, Samber, La Sportiva, Ghedi, Villacarcina e Rigamonti.

L.M.