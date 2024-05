Fiorano salvo in Promozione, Nextgen retrocede dopo il play-out

fiorano

FIORANO: Baciocchi, Balestri, Hoxha, Torlai, Bach (38’ s.t. Kwakye), Hardy, Mastroleo, Canalini, Ienna (43’ s.t. Malivojevic), Runaj (21’ s.t. Canosa), Angelillis (41’ s.t. Francioso). All. Santi (Briglia, Cervino, Hadine, Wusu, Amartey)

NEXTGEN TERRE DI CASTELLI: Cacchioli, Cuoghi (34’ s.t. Bertacchini), Mandreoli, Pacilli, Leguern, Guiducci, Carrera, Musardo (17’ s.t. Paltrinieri), Voinea (48’ s.t. Pellati), Crispino, Ricci (15’ s.t. Toni). All. Ballotta (Iattoni, Ruini, Stefani, Pacilio, Campani)

Arbitro: Lelli di Cesena (Bonetti, Proetto)

Reti: 17’ p.t. Ienna Note: espulso al 52’ s.t. Mandreoli per gioco scorretto, ammoniti Cuoghi, Toni, Torlai.

La cruna dell’ago-playout in Promozione premia il Fiorano, che passa grazie alla vittoria di misura su Nextgen Terre di Castelli che retrocede. Gli ‘specialisti’ in biancorosso – si salvarono agli spareggi anche la stagione scorsa – capitalizzano un colpo di testa di Ienna che li porta in vantaggio a ridosso del quarto d’ora (in foto). Di Pacilli su punizione nel primo tempo e di Carrera nel finale le chances del ‘Terre’ di riaprire il match: nella prima occasione è bravo il portiere del Fiorano Baciocchi, nel secondo impreciso il centrocampista ospite.

La porta biancorossa resta così inviolata fino alla fine e il Fiorano festeggia, tirando ancora una volta un lungo sospiro di sollievo che vale la permanenza in Promozione anche nella prossima stagione.