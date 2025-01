Fiorini, gol da tre punti al debutto. La Comacchiese balza in zona playoff

COMACCHIESE

1

X MARTIRI

0

COMACCHIESE: Campi, Centonze, Ferri, Angelini, Temporin, Fiorini, Tavolieri (69’ Gherlinzoni), Angelini, Elshazly, Noschese (80’ Taroni), Marongiu. A disp.: Farinelli, Vultaggio, Minieri, Felloni, Grigatti, Fregnani, Gherlinzoni. Allenatore: Candeloro

X MARTIRI: Stracuzzi, Aguiari, Breveglieri, Meli, De Cristofaro, Pallara, Buoso (82’ Bigoni), Panzetta, Manfredini, Felice (87’ Ercolani), Montanari (67’ Bini). A disp.: Casillo, Bianchi, Pavinato, Bonaguro, Galeotti, Zaffi. Allenatore: Bolognesi.

Arbitro: Musolesi, sez. Bologna.

Marcatori: 93’ Fiorini.

Note: ammoniti Angelini, Gordini, Breveglieri, Panzetta.

In cauda venenum, si può riassumere così la gara tra Comacchiese e X Martiri, in cui i padroni di casa hanno colpito, proprio come lo scorpione a cui l’espressione "il veleno nella coda" era riferita, gli avversari, che avevano retto fino a quel momento, nella "coda" del primo incontro del 2025. Si risolve, così, con la festa dei tifosi rossoblù, una gara equilibrata, in cui gli ospiti non sono stati a guardare e hanno provato a contrastare gli avversari fino al colpo nel recupero del nuovo arrivato Fiorini, il quale ha bagnato con una rete pesantissima il suo esordio.

La partita era cominciata con i lagunari pericolosi in un paio di occasioni (5’ e 25’) su punizioni di Marongiu con palla fuori di poco. Poi una fase favorevole alla X Martiri con una decina di minuti in pressione e alcune conclusioni terminate alto o ribattute. Fino al 35’, quando i biancazzurri reclamano anche un rigore su azione d’angolo e successiva mischia. Gli ospiti partono meglio anche nella ripresa e al 47’ è Buoso a mettere in difficoltà la retroguardia locale.

Prima della parentesi di Marungiu che al 68’ si viene a trovare a tu per tu con Stracuzzi, ma tira fuori. Quindi è di nuovo X Martiri con una buona occasione di Pallara al 72’ su cui Campi si salva in corner e al 74’, con tiro-cross di Bini che l’estremo difensore di casa sventa con un balzo. Ma nel finale la Comacchiese comincia a spingere con maggiore convinzione. Si susseguono così due occasioni di Angelini, che all’82’ si coordina bene dal limite e calcia fuori non di molto e poi in diagonale (84’) scaglia la sfera sull’esterno della rete. È il preludio alla rete che arriva al 3’ di recupero: punizione di Marongiu dalla sinistra, di testa Fiorini anticipa tutti e mette alle spalle di Stracuzzi il gol che fa cominciare al meglio il nuovo anno per gli uomini di Candeloro.

Cinzia Boccaccini