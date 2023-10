Fischio d’inizio alle 15. Atletico Ascoli, trasferta capitale per fare risultato

Seconda trasferta consecutiva per l’Atletico Ascoli che oggi pomeriggio alle 15 sarà di scena nella capitale per affrontare il forte Roma City. I padroni di casa sono pronti a tornare sul prato del Riano Athletic Center dopo l’amara trasferta della scorsa settimana contro il Matese. I bianconeri del patron Graziano Giordani invece sono tornati con un ottimo pareggio dal viaggio a L’Aquila contro una delle grandi protagoniste del campionato di serie D. Al neopromosso Atletico, dopo 4 pareggi in sei giornate, in realtà servirebbe una vittoria e ottenerla oggi a Roma varrebbe davvero doppio. Ne è consapevole mister Sergio Pirozzi che alla vigilia del match ha dovuto fare pure i conti con le solite numerose assenze, tra cui quelle pesanti di Severini, Sabatini e Canullo. "Dobbiamo continuare a credere nel lavoro – ha dichiarato il tecnico dell’Atletico Ascoli – senza paura di nessuno, ma con rispetto. A tal proposito il Roma City è una squadra fortissima con un organico importante e un allenatore preparatissimo. Il girone F è il più difficile di tutti, ormai lo sappiamo e siamo consapevoli che ogni gara sarà una battaglia. I ragazzi sanno che il campionato è lungo, ma se qualcuno crede che l’Atletico sarà la cenerentola del girone si ricrederà a breve. I risultati si raggiungono solo con le prestazioni e i ragazzi le stanno facendo. A L’Aquila abbiamo fatto una buona gara, guardo sempre le prestazione e la squadra è in crescita. Bravi tutti, anche se c’è un po’ di rammarico. Abbiamo avuto due grandi occasioni e forse c’era pure un rigore per noi, nonostante l’arbitraggio sia stato di grande livello. Abbiamo avuto rispetto de L’Aquila, ma non paura. Dobbiamo giocare sempre così, mi auguro di fare una prestazione così anche domani contro la Roma City. Non guardo al momento la classifica, sperando che il "fattore C" ci dia una mano, peccato per quella traversa che ancora trema". Dall’altra parte il tecnico del Roma City Agenore Maurizi riparte pure lui dalla gara di domenica, persa contro il Matese prima di concentrarsi sul prossimo impegno: "Abbiamo regalato tre punti, con tutto il rispetto per la squadra avversaria – ha ammesso – che ha messo in campo agonismo e spirito di squadra, come è normale che sia. Rimango fiducioso ma le analisi vanno fatte sempre indipendentemente dai risultati. Arriverà l’Atletico Ascoli – ha concluso Maurizi – che non conosco bene, ma lo stiamo studiando insieme allo staff. Conosco bene Manél Minicucci, attaccante dell’Atletico, autore di due gol in due gare, che saluto con grande stima e affetto. Ogni partita ha la propria chiave di interpretazione e lettura. Mi mette pensiero più trovare la chiave per far capire ai nostri calciatori che ogni momento della partita è decisivo. Stiamo lavorando bene e con professionalità, con più attenzione possiamo fare meglio".

Valerio Rosa