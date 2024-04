Fischio d’inizio alle 16.30. Chiesanuova, test a casa della K Sport

In casa del K Sport Montecchio, ore 16.30, contro la squadra che battuta 2-1 all’andata in rimonta diede la soddisfazione del titolo di campione d’inverno, il Chiesanuova termina oggi la seconda stagione nel campionato di Eccellenza. Se la prima aveva lasciato in eredità la gioia per la salvezza, la seconda ha fatto sognare a lungo il primo posto, di fatto sfuggito solo domenica pareggiando contro Urbino. Dopo diversi mesi da assoluta rivelazione battagliando con Civitanovese e Montefano nel triumvirato di vertice tutto maceratese, oggi il team di Mobili scende in campo "più leggero" perché l’obiettivo playoff è in pugno e i biancorossi sanno già che li giocheranno in casa. Non possono peggiorare l’attuale terzo posto con 52 punti, forse solo migliorare qualora il Montefano (+2) faccia cilecca. Al termine dei 90 minuti Mongiello & c. sapranno chi sarà l’avversario, a 48 punti vi sono Castelfidardo e Urbino, a 45 proprio il Montecchio che dunque nutre ancora qualche flebile speranza di post season. Vediamo quanto incideranno le motivazioni oggi allo Spadoni, di certo il Chiesanuova potrebbe far riposare qualche big e magari non rischiare i diffidati Tanoni, Badiali e bomber Sbarbati. Regolarmente a disposizione Iommi e Defendi.

Andrea Scoppa