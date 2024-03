Fissata per sabato 23 al Tubaldi. Giornata giallorossa per il derby con l’Ancona

È stata indetta giornata giallorossa per sabato 23 quando allo stadio Tubaldi si sfideranno la Recanatese e l’Ancona. In quella partita non saranno pertanto validi gli abbonamenti, gli abbonati possono acquistare il biglietto in prelazione giovedì, venerdì e lunedì prossimi nella segreteria della Recanatese. La prevendita inizierà il 19 e le modalità verranno rese note nei prossimi giorni.

Ecco i provvedimenti del giudice sportivo per il turno che si è chiuso con le partite di lunedì sera. Due turni: Paponi (Fermana) in quanto "al 48’ della ripresa – si legge nella motivazione – ha tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della quaterna arbitrale, pronunciando frasi irrispettose e offensive al loro indirizzo per contestarne l’operato e, alla notifica dell’espulsione, continuava a proferire frasi ingiuriose. Al termine della gara ha reiterato il comportamento anche nella zona antistante gli spogliatoi, pronunciando frasi ingiuriose ed irrispettose nei confronti della squadra arbitrale, sbatteva ripetutamente una bottiglietta vuota sul muro adiacente lo spogliatoio, in segno di stizza, e proferiva un’espressione blasfema".

Una gara: Petrelli e Fort (Fermana), Cicconi (Carrarese), Megelaitis (Rimini), Candiano (Sestri Levante), Marenco (Ancona), Chierico (Gubbio), Rossoni (Vis Pesaro).

Il Pescara è stato multato di 400 euro.