Focus. Ai box Langella. Pietrangeli c’è ma non è al meglio

Ha qualche problema di troppo Emanuele Troise pensando al centrocampo. Resta ai box Marchesi, ma con lui anche Langella. Il regista toscano si è fermato nella gara contro la Fermana e presumibilmente dovrà saltare, oltre alla gara di questa sera con l’Olbia, anche quella di domenica contro la Vis Pesaro. Restano in infermeria anche gli under Rosini e Iacoponi. Poi ci sono gli acciaccati Megelaitis e Leoncini, le cui condizioni Troise le prenderà in esame attentamente soltanto questa mattina. Niente ritorno in campo dal primo minuto, presumibilmente, anche per Pietrangeli. Il difensore, risolto il guaio muscolare che lo aveva costretto ai box per tre settimane, è stato poi alle prese con un virus intestinale che non gli ha permesso di allenarsi con continuità. Spazio, quindi, ancora al giovane Lepri al fianco di Gigli.