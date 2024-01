Focus. Allarme in attacco, oltre a Morra è out pure Ubaldi

Senza Morra, ma anche senza Ubaldi. È un Rimini spuntato quello che oggi si presenta in casa della Juventus Next Gen. L’attaccante piemontese, come noto, salterà la terza di ritorno perché squalificato. Ma anche Ubaldi ha dato forfait in extremis, bloccato da un risentimento muscolare. Non esattamente una buona notizia per Emanuele Troise che ad Alessandria oggi dovrà rinunciare anche a Dalcarro. Infermeria piuttosto piena quella biancorossa. Alla lista, infatti, bisogna aggiungere anche Rosini e Capanni che restano ancora ai box per infortunio. Scelte praticamente obbligate, quindi, in attacco e in difesa. Mentre un po’ di abbondanza c’è soltanto in mezzo al campo dove tra i convocati c’è anche l’ultimo (e primo del mercato invernale) arrivato Malagrida. Il peso dell’attacco sarà, quindi, tutto nei piedi di Cernigoi e Lamesta.