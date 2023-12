Focus. Capanni ai box. Ballottaggio. Cernigoi-Ubaldi

Facile pensare che, alla fine, là davanti a comporre il trio con Lamesta e Morra ci sia sempre Cernigoi. Anche se Ubaldi è pronto a giocarsi le proprie carte e mister Troise alla vigilia non ha nessuna intenzione di scoprire le carte. Unici assenti di giornata Capanni e Bouabre che non hanno superato definitivamente i rispettivi acciacchi. Detto dell’attacco, anche nelle altre zone del campo il tecnico campano potrebbe mettere mano pochissimo al proprio undici iniziale rispetto a quello dello scorso turno con la Fermana. La difesa non si tocca, a centrocampo potrebbero ancora una volta partire dalla panchina Delcarro e Marchesi, pronti a dare il proprio contributo in corsa. Proprio come Leoncini. Con Iacoponi in campo dal primo minuto in quel 4-3-3 che tanto assomiglia, in realtà, a un classico, ma decisamente efficace, 4-4-2.