Focus. Falbo resta ai box, in attacco torna il bomber Parigi

Uomini contati in difesa per mister Buscè. A Gorelli, infatti, si aggiungono le assenze di Lepri (squalificato) e Falbo (infortunato). Facile pensare a un ritorno dal primo minuto di De Vitis, mentre restano in ballottaggio per un posto nell’undici Cinquegrano e Bellodi. Nel caso giocasse il primo, allora Longobardi traslocherebbe al centro della difesa. Se la scelta dovesse ricadere sul secondo, allora Longobardi si prenderebbe la fascia. In mezzo al campo in cabina di regia tornerà Langella (con lui potrebbero essere confermati Garetto e Piccoli, proprio come lunedì scorso in casa dell’Entella) e al centro dell’attacco Parigi che potrebbe rifare coppia con Cioffi. Ma sul compagno dell’attaccante toscano non ci sono certezze. In questo caso solo abbondanza per Buscè che può contare, ora, su Cioffi, ma anche su Malagrida e Chiarella.