Focus. La carica Canarina: tutti allo stadio

"Per la maglia, per la città. Tutta Fermo allo stadio": così recita lo striscione dei tifosi della Fermana affisso vicino Piazza Dante. Se serviva una dimostrazione d’attaccamento, i fermani hanno fatto vedere ancora una volta che non mollano. Il derby di sabato contro la Vis Pesaro è troppo importante, sia per la storia , fatta di mille scorie e tensioni, che per la classifica attuale. I tifosi gialloblù lo sanno e vogliono regalare alla storia un’altra serata magica. Da settimane è in preparazione la coreografia. Striscione anche davanti al Bruno Recchioni: "Tutti allo stadio", con la data della partita. La carica e l’emozione per il match è palpabile per tutta la città, da un po’ non si sentiva un’euforia generale così. E il fatto che arrivi con la squadra ultima e sempre meno giornate alla fine del campionato, fa intendere come il calcio a Fermo sia sempre un’altra cosa, nonostante tutto.

Fi. Ro.